Названа доля получивших отказ в работе из-за прививки россиян

Каждому девятому россиянину отказали в работе из-за прививки против коронавируса, такую долю называет опрос сервиса SuperJob, передает РБК.

В Москве, где власти сделали обязательной вакцинацию для 60 процентов сотрудников в ряде сфер деятельности, с подобной ситуацией столкнулись 15 процентов жителей, в Санкт-Петербурге 9 процентов. Отсутствие прививки не повлияло на 73 процента граждан, 16 процентов затруднились с ответом.

Наибольшая доля тех, кто получил отказ в работе из-за прививки, встречается среди работников с зарплатой до 50 тысяч рублей. Среди более высокооплачиваемых групп проблемы при трудоустройстве назвали 10 процентов.

В Москве компании, обязанные вакцинировать персонал, в 20 процентах случаев увольняли людей из-за нежелания прививаться от COVID-19. Чаще всего эта ситуация встречалась в сфере услуг и торговле. Опрос представителей московских компаний, обязанных обеспечить вакцинацию от коронавируса 60% персонала, показал, что в 20% организаций уже были случаи увольнения сотрудников из-за нежелания делать прививку от COVID-19. Чаще всего с такой ситуацией сталкиваются в торговле и сфере услуг.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал городским предпринимателям гранты за быструю вакцинацию сотрудников от коронавируса. По его словам, более 1,5 тысячи предприятий уже сообщили, что 60 процентов их сотрудников привились первым компонентом вакцины. Власти решили поощрить «наиболее ответственные и дисциплинированные» коллективы.

