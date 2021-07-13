В Госдуме прокомментировали данные о неспособных найти работу людях без прививок

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко оценил данные исследования Superjob, опубликованные РБК. Согласно полученной информации, каждый девятый респондент столкнулся с отказом в приеме на работе из-за не пройденной вакцинации от коронавируса. Тарасенко в интервью «Ленте.ру» заявил, что в тех профессиях, где прививка не требуется, работодатель не имеет права ее требовать.

«Есть только определенные виды работ, где должна быть вакцинация. На всех остальных работах не имеют права требовать вакцинацию. Есть перечень, там все прописано. Идя на работу, где требуется прививка, человек понимает, на что он идет, а там, где не нужна, не имеют права отказывать кандидату без прививки», — прокомментировал политик.

Отвечая на вопрос, начнут ли люди все чаще сталкиваться с невозможностью найти и устроиться на работу, Тарасенко ответил, что такой тенденции нет.

Ранее Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер предложил Министерству здравоохранения России обсудить возможности сотрудничества по коронавирусным сертификатам. Посол напомнил, что в ЕС ввели электронные сертификаты, позволяющие гражданам свободно путешествовать по странам объединения. Он уточнил, что закон предусматривает возможность объявлять эти сертификаты эквивалентными с другими подобными документами.