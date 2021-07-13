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РФПИ назвал срок публикации исследований комбинации «Спутника V» и AstraZeneca

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Фото: Globallookpress.com
РФПИ назвал срок публикации результатов исследования комбинации «Спутника V» и AstraZeneca

Директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал срок публикации первых результатов исследования комбинации российской вакцины «Спутник V» и AstraZeneca. Его слова приводит ТАСС.

По словам главы организации, исследовательские работы находятся в завершающей стадии, и первые результаты будут опубликованы уже в конце июля.

Дмитриев напомнил, что «Спутник V» был первой вакциной, создатель которой предложил провести совместное исследование с препаратом, разработанным англо-шведской фармкомпанией AstraZeneca.

«Эти исследования сейчас завершаются в Азербайджане и ряде других стран. Мы остаемся открыты для проведения таких открытых совместных исследований с вакциной Covishield в Индии. Мы полагаем, что могут получиться потрясающие результаты», — заявил глава РФПИ.

Ранее создатели «Спутника V» объяснили, что главное отличие российской вакцины от иностранных препаратов Oxford-AstraZeneca и Johnson & Johnson заключается в отсутствии такой побочной реакции, как нарушение свертываемости крови.

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