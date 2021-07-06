Московскому бизнесу заплатят за быструю вакцинацию работников

Власти Москвы выплатят гранты бизнесу, который сумеет обеспечить быструю вакцинацию работников. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, сообщается на его официальном сайте.

Первым 100 московским предприятиям, которые выполнят требование о полном завершении вакцинации 60 процентов своих сотрудников, полностью компенсируют налог на доходы физических лиц, уплаченный за предыдущие 12 месяцев. Максимальная сумма при этом не превысит пяти миллионов рублей. Половина грантов предназначена для малого и среднего бизнеса, а половина — для иных субъектов предпринимательской деятельности.

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Кроме того, заведениям общественного питания, которые соблюдают требования по использованию QR-кодов, выделят гранты на расходы по коммунальным услугам в третьем квартале. На полную компенсацию соответствующих фактических затрат за этот период они смогут рассчитывать в последние месяцы года.

Наградить бизнес за успехи в вакцинации Собянин пообещал 3 июля. Он тогда заявил, что уже более полутора тысяч предприятий отчитались о вакцинации 60 процентов работников первым компонентом, и власти решили поощрить самые ответственные коллективы.