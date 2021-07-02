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В Москве ужесточат проверки кафе и ресторанов

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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Власти Москвы на следующей неделе ужесточат проверки кафе, ресторанов и баров, которые работают в формате COVID-free. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк. Его слова приводит «Интерфакс».

«Проверки частично проводятся, более активно мы начнем на следующей неделе», — сказал Немерюк и добавил, что заявки на работу в таком формате подали более 7 тысяч предприятий общественного питания, при этом сколько реально работает в таком формате пока тяжело оценить.

С 28 июня в заведения общепита в городе можно попасть только по QR-коду, который доказывает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. До 12 июля москвичам и гостям столицы еще разрешено посещать без таких кодов летние веранды кафе, а также проходить в помещение ресторана, чтобы помыть руки.

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