В Дептрансе отреагировали на сообщения о планах расширить QR-коды

В Департаменте транспорта Москвы отреагировали на сообщения о планах расширения применения QR-кодов. Решение использовать их в общественном транспорте на данный момент не принято, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что компетенция о принятии подобного решения лежит на столичном оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что власти Москвы рассматривают возможность распространить систему QR-кодов и на другие сферы, помимо общепита. При этом Немерюк не уточнил, о каких сферах идет речь.