Россия
 
Последние новости
Власти Москвы обратились к москвичам с противопоказаниями к вакцинации
Вирусолог предложил упростить схему лечения COVID-19 в России
Убийцу сожженного заживо россиянина задержали спустя 19 лет
Производитель электронных сигарет заплатит за пропаганду курения у подростков
Стилистка раскрыла причины безвкусицы у россиян
ОБСЕ призвала Азербайджан вернуть армянских пленных на родину
Швейцарский фанат за минуту испытал противоположные эмоции и стал героем мемов
Протестующие против монархии в африканской стране сожгли машины и магазины
Лесбиянка отреклась от гомосексуальности и стала священником
Власти Москвы заявили об идее ввести QR-коды в новых сферах 
Новости партнеров
Прослушать новость

В Дептрансе отреагировали на сообщения о планах расширить QR-коды

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Департаменте транспорта Москвы отреагировали на сообщения о планах расширения применения QR-кодов. Решение использовать их в общественном транспорте на данный момент не принято, передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что компетенция о принятии подобного решения лежит на столичном оперштабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ранее руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что власти Москвы рассматривают возможность распространить систему QR-кодов и на другие сферы, помимо общепита. При этом Немерюк не уточнил, о каких сферах идет речь.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В московских ресторанах разрешили мыть руки без QR-кодов
Москвичам разрешили посещать летние веранды кафе без QR-кодов до 12 июля
Власти Москвы назвали условие окончания прыжков от «локдауна к локдауну»