Власти Москвы предупредили о проверках в заведениях после отмены QR-кодов

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк предупредил о проверках после отмены системы QR-кодов в столице. Его слова в интервью телеканалу «Россия 24» передает ТАСС.

Несмотря на то, что QR-коды не будут обязательными в кафе и ресторанах, все требования главных санитарных врачей России и Москвы по-прежнему будут соблюдаться, рассказал Немерюк. Он отметил, что это касается в том числе и ночных клубов. Проверки также будут проводиться на регулярной основе, заключил чиновник.

Систему, по которой вход в рестораны был возможен только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от COVID-19, ввели в Москве 28 июня. С 19 июля власти Москвы приняли решение отменить ее. По словам столичного мэра Сергея Собянина, ситуация с коронавирусом в городе остается сложной, но основные показатели улучшаются уже четвертую неделю.