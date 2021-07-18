Собянин заявил об эффективности вакцины против нового штамма коронавируса

Вакцина от COVID-19 эффективна даже против нового штамма коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По словам мэра, власти Москвы точно до последнего человека знают, сколько числится заболевших, сколько из них сделали прививку, насколько тяжело протекало заболевание и требовалась ли госпитализация.

«Это знание даёт вывод, что вакцинация помогает, несмотря на то, что мы имеем дело с новым штаммом, с дельтой, тем не менее вакцина эффективна против этого заболевания», — сказал он.

Ранее Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве остается сложной, но есть признаки улучшения. По его словам, число новых случаев заражения и госпитализаций снижается в течение нескольких недель. Мэр добавил, что к таким результатам привели введенные коронавирусные ограничения и осознанность горожан.