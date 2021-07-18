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Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

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Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Мэр Сергей Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве по-прежнему остается сложной, однако есть признаки ее улучшения. Об этом в воскресенье, 18 июля, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.

По словам градоначальника, в Москве уже на протяжении нескольких недель наблюдается снижение числа выявляемых новых случаев и госпитализаций — так, за месяц эти показатели снизились в два раза по сравнению с пиковыми значениями.

«Причем это не несколько дней, а уже четвертую неделю. И по количеству заболевших, которых мы ежедневно выявляем, по отношению к пиковым значениям, которые мы наблюдали почти месяц назад, уменьшилось почти в два раза, и количество госпитализаций уменьшилось», — пояснил Собянин.

Он добавил, что добиться таких результатов помогли принятые властями коронавирусные ограничения, а также осознанность самих москвичей.

Ранее в июле Собянин заявил, что Москва уже преодолела пиковые значения заболеваемости коронавирусом. Он также принял решение отменить в городе с 19 июля систему QR-кодов в кафе и ресторанах.

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