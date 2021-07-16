Собянин отменит систему QR-кодов в кафе и ресторанах Москвы

С понедельника, 19 июля, москвичи смогут ходить в рестораны и кафе без QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин во время выступления на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом, прямую трансляцию которого ведет на YouTube «Россия 24».

Ситуация в Москве продолжает еще оставаться сложной, но, тем не менее, мы уже четвертую неделю видим улучшение основных показателей. От пика заболеваемости почти в два раза снизилось количество ежедневно выявляемых заболевших ковидом, на треть снизилось количество госпитализаций Сергей Собянин Мэр Москвы

Уточняется, что организации, индивидуальные предприниматели могут самостоятельно установить требование о проверке наличия у всех посетителей QR-кодов.

Ресторанам также разрешили работать по ночам

По словам градоначальника, заведения общественного питания снова смогут работать с 23:00 до 06:00.

Однако он подчеркнул, что Москва все еще остается в зоне риска по коронавирусу, поэтому нужно продолжать соблюдать санитарные требования.

В Москве снимут ограничения на работу фудкортов

Теперь фудкорты, расположенные в торговых центрах, а также точки общественного питания, можно будет посещать без QR-кодов. Кроме того, заведения будут работать не только на вынос и доставку.

Решение об отмене системы QR-кодов связано с результатами вакцинации

Сергей Собянин отметил, что за предыдущие шесть месяцев было привито первым компонентом 1,7 миллиона горожан, а за последний месяц — более двух миллионов человек. Он добавил, что заполняемость коечного фонда в Москве также снизилась.

2 000 000 москвичей вакцинировались в Москве после введения QR-кодов

Система QR-кодов в Москве проработала меньше месяца

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Систему, по которой вход в рестораны был возможен только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от COVID-19, ввели в Москве 28 июня. Сообщалось, что посещать заведения также могли переболевшие в течение последних шести месяцев жители и те, у кого есть отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого не превышает трех дней. Летние веранды при этом можно было посещать без QR-кодов.

После введения цифровых пропусков в Москве стали появляться очереди людей, желающих сделать прививку от коронавируса. Более того, горожане стали сообщать о нехватке препарата. Например, вакцина «КовиВак» в очередной раз закончилась в Москве в воскресенье, 11 июля. Ее не стало менее чем за сутки — утром 10 июля в столицу привезли 850 доз вакцины.

За последние сутки в России выявили 25 704 новых случая коронавируса. Общее число с начала пандемии составило 5 907 999. Больше всего случаев зафиксировано в Москве (5382), Московской области (2484) и Санкт-Петербурге (1948).