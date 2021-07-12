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В еще двух российских городах перестали пускать в кафе без прививки и ПЦР

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Фото: официальный портал органов власти Волгоградской области

В еще двух российских городах перестали пускать посетителей в кафе без прививки от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста. Речь идет о Владимире и Волгограде. Соответствующие указы вступили в силу в понедельник, 12 июля.

Так, губернатор Владимирской области Владимир Сипягин 8 июля подписал указ, который обязывает кафе, рестораны, столовые и прочие заведения общепита пускать исключительно тех, у кого есть сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. Кроме того, без этих документов запрещается посещать массовые мероприятия на открытом воздухе или на огражденной территории.

Аналогичные меры в тот же день были введены и в Волгоградской области, сообщается на сайте региона. С 12 июля посетители заведений общепита, включая летние кафе, должны предъявить паспорт и любой из трех документов — сертификат о вакцинации с QR-кодом, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенном за последние полгода заболевании или о наличии антител. Также в обоих регионах детей будут пускать в такие заведения только в сопровождении взрослых.

Ранее в Москве было впервые возбуждено уголовное дело о покупке поддельного QR-кода. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Фигурант дела приобрел подделку за девять тысяч рублей. По данной статье за покупку поддельного QR-кода грозит до двух лет лишения свободы.

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