Московский бизнес попросил денег за соблюдение коронавирусных требований

Организация малого и среднего бизнеса «Опора России» обратилась с письмом к мэру Москвы, попросив ослабить меры по обязательной вакцинации и при этом выделить деньги тем компаниям, которые соблюдают новые коронавирусные требования, пишет РБК.

В «Опоре России» считают, что нужно ввести переходный период без штрафов или других санкций за нарушение новых правил либо же отсрочить для действующих предприятий их вступление в силу до 15 августа. Там также просят власти снизить минимальную квоту вакцинации сотрудников до 40 процентов вместо нынешних 60.

В письме это объясняется тем, что спрос на вакцинацию резко вырос, а среди работников потребительской сферы и так «очень много переболевших (в том числе неофициально)». Эффективно воздействовать на тех, кто не хочет прививаться, предприниматели не могут, утверждают в организации.

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Чтобы поддержать бизнес, власти могли бы предоставить гранты и кредиты с возможностью списания тем предприятиям, которые сохранили штат и соблюдают требования по вакцинированию и другие ограничения, заявили в «Опоре России». Кроме того, там предложили освободить социально значимые и пострадавшие отрасли от части налогов и сборов в третьем квартале, а также отсрочить или отменить для этих компаний платежи за аренду муниципального имущества за тот же период.

При этом московские власти уже пообещали выделить гранты тем компаниям, которые сумеют обеспечить быструю вакцинацию работников. Соответствующее постановление мэр столицы подписал 6 июля.

Указ о необходимости вакцинировать не менее 60 процентов работников сферы торговли и услуг, общепита, общественного транспорта и такси вышел в середине июня, первый компонент они должны получить не позднее 15 июля. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов 6 июля сообщил, что работники ретейла и общественного питания могут привиться без очереди.

Помимо требований по вакцинации, рестораны и кафе в Москве также должны соблюдать ограничения в работе с клиентами, впуская только тех посетителей, которые предоставят специальный QR-код. Он должен подтверждать вакцинацию, недавно перенесенную болезнь или отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.