В Минпромторге оценили вероятность введения OR-кодов для посещения магазинов

Минпромторг оценил вероятность введения QR-кодов в торговле, как это сделано сейчас в кафе, барах и ресторанах. Как сообщил заместитель министра Виктор Евтухов, перспектива посещать магазины таким образом не рассматривается, передают «Известия».

«Одно дело — ограничение в ресторанах, совершенно другое — в торговле. Справиться с потоком людей, у которых надо отсканировать код, — достаточно сложное занятие, это может вызвать раздражение у людей», — пояснил замглавы ведомства.

Евтухов отметил, что подобные меры не рассматриваются даже в непродуктовой торговле. Он выразил надежду, что с учетом темпов вакцинации и формирования коллективного иммунитета властям не придется идти на такие шаги.

С 28 июня в заведения общественного питания в Москве можно попасть только по QR-коду, который доказывает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. До 12 июля жителям и гостям столицы еще разрешено посещать без таких кодов летние веранды кафе, а также проходить в помещение ресторана, чтобы помыть руки.

