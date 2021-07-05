В российском регионе ввели QR-коды для посещения зданий госорганов

Власти Якутии ввели в российском регионе QR-коды для посещения зданий государственных органов. Об этом сообщает Ura.ru в своем Telegram-канале.

По информации издания, теперь попасть в административные здания смогут только привитые жители или те, кто переболел коронавирусной инфекцией, а также готов показать отрицательный ПЦР-тест.

Ранее стало известно, что в Якутии с 1 июля начали работу «бесковидные» рестораны. Посещать заведения общепита смогут только жители, сделавшие прививку, или предъявившие отрицательный ПЦР-тест.