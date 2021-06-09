Власти опровергли появление якутского штамма коронавируса

Министерство здравоохранения Якутии опровергло информацию о появлении якутского штамма COVID-19. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Циркуляций новых мутаций вируса, за исключением ранее распространившихся и недавно завезенного британского штаммов, не зафиксировано», — говорится в сообщении.

В региональном Минздраве подчеркнули, что ложная информация распространялась в социальных сетях и мессенджерах. В ведомстве добавили, что на территории Якутии ведется постоянный лабораторный мониторинг за циркуляцией штаммов коронавируса.

Ранее в Якутии решили ввести обязательную вакцинацию жителей от коронавируса после постановления главного санитарного врача республики. Однако позже пресс-секретарь главы Якутии Афанасий Ноев заявил, что обязательной вакцинации в регионе не будет. Он отметил, что в постановлении санитарного врача речь шла об организации массовой прививочной кампании.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в России из более чем тысячи случаев заражения новыми штаммами COVID-19 самыми распространенным является британский. По ее словам, на него приходится 70 процентов новых случаев.