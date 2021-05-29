В азиатской стране появился новый штамм коронавируса

Во Вьетнаме появился новый гибридный штамм коронавируса, который обладает высокой скоростью распространения в воздухе и быстро передается от человека к человеку. Об этом сообщил заявил министр здравоохранения страны Нгуен Тхань Лонг, его слова приводит издание VnExpress.

Мутировавший вариант обладает признаками британского и индийского вируса. Минздрав азиатской страны намерен объявить об этой разновидности на мировой генной карте.

Нгуен Тхань Лонг подчеркнул, что появление нового штамма с высокой контагиозностью и коротким инфекционным циклом стала причиной роста заболеваемости во Вьетнаме, несмотря на принимаемые противоэпидемические меры.

Ранее глава союза врачей Японии Наото Уэяма предупредил, что проведение Олимпиады в Токио может серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию и даже способствовать появлению «олимпийского» варианта коронавируса. Он подчеркнул, что на спортивные соревнования приедут представители из 200 стран, которые привезут варианты COVID-19 со всего мира.