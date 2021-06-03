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Попова рассказала о самом распространенном в России штамме COVID-19

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Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Из более чем тысячи выявленных в России штаммов COVID-19 самым распространенным является британский (70 процентов). Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга на Петербургском международном экономическом форуме, передает РИА Новости.

По словам Поповой, 24 процента составляет распространенность индийского штамма, еще 6 — южноафриканского. Всего в России выделено 1068 изолятов вариантов коронавируса.

Глава Роспотребнадзора отметила, что перечисленные варианты требуют наибольшего внимания согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Ранее стало известно, что в России выявляются локальные версии коронавируса с мутациями в геноме, характерными для британского и южноафриканского штаммов. При этом, как заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, пока рано говорить, что они обладают какими-то особыми для людей свойствами. Он отметил, что разные варианты коронавируса циркулируют во всем мире.

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