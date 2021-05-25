Инфекционист оценил риск появления новых опасных штаммов COVID-19

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский оценил риск появления новых опасных штаммов COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист отметил, что в настоящее время не выявлено таких штаммов коронавирусной инфекции, которые могли бы спровоцировать более агрессивную форму COVID-19 или более тяжелое течение заболевания.

По его словам, в научной среде преобладает мнение, что человек после перенесенного заболевания или после прививки получает протективные антитела, которые защищают его от заражения и от тяжелого течения COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что штамма COVID-19, который бы сильно влиял на течение болезни, пока нет, но британский, южноафриканский и бразильский заслуживают серьезного внимания. При этом индийский штамм не входит в данную категорию.