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Инфекционист оценил риск появления новых опасных штаммов COVID-19

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Фото: Пелагия Тихонова / «Коммерсантъ»

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский оценил риск появления новых опасных штаммов COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Специалист отметил, что в настоящее время не выявлено таких штаммов коронавирусной инфекции, которые могли бы спровоцировать более агрессивную форму COVID-19 или более тяжелое течение заболевания.

По его словам, в научной среде преобладает мнение, что человек после перенесенного заболевания или после прививки получает протективные антитела, которые защищают его от заражения и от тяжелого течения COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что штамма COVID-19, который бы сильно влиял на течение болезни, пока нет, но британский, южноафриканский и бразильский заслуживают серьезного внимания. При этом индийский штамм не входит в данную категорию.

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