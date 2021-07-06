В российском регионе ввели универсальные «антиковидные» пропуска

В Нижегородской области разработали универсальный персональный документ «Мультипасс 800», который позволяет посещать мероприятия во время пандемии коронавируса, сообщает РБК со ссылкой на администрацию региона.

«Антиковидный» пропуск позволит гражданам посещать праздничные и массовые спортивные мероприятия, кинотеатры, концертные залы, цирки, ДК, конгрессы, выставки, а также другие культурные события и учреждения.

«Мультипасс 800» вручают жителям и туристам российского региона при наличии сертификата вакцинации от COVID-19; отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, сданного не ранее 72 часов назад; результата исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к COVID-19 в диапазоне положительных референсных значений применительно к тест-системе, которая использовалась для исследования.

Отмечается, что пропуск представляет собой бейдж в цифровом и в пластиковом виде. «Для удобства пользователей оформить документ можно как в формате онлайн, так и в специализированном центре выдачи», — подчеркнули в администрации Нижегородской области.

Документ можно оформить на разные сроки: на 72 часа со времени сдачи ПЦР-теста, на срок проведения праздничных мероприятий к 800-летию Нижнего Новгорода в этом году или же на 60 дней с момента сдачи анализа на антитела. Сейчас пропуск выдают только возле стадиона «Нижний Новгород» ежедневно с 8:00 до 22:00. Онлайн-бейдж появится у россиян при регистрации на сервисе «Карта жителя Нижегородской области».

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