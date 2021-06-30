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Воробьев оценил необходимость введения QR-кодов в общественном транспорте

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Фото: Пелагия Тихонова / «Коммерсантъ»

QR-коды в общественном транспорте в Подмосковье при существующих темпах вакцинации постараются не вводить. Так оценил их необходимость губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает Telegram-канал «360» со ссылкой на интервью телеканала «Россия-24».

«Если такими темпами мы будем дальше делать вакцинацию, то в июле мы привьем 1,5-2 миллиона человек. Это будет очень важно и здорово для того, чтобы в сентябре спокойно пойти в школу, институт и, вообще, зажить нормальной жизнью», — сказал Воробьев.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье для посещения детских площадок в парках культуры и отдыха, а также во дворах специальный QR-код не требуется. Об изменениях сообщается в постановлении губернатора Андрея Воробьева на сайте правительства региона.

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