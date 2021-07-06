Москвичам рассказали об упрощенном способе получения QR-кода

Москвичам рекомендовали оставлять номер телефона и номер СНИЛС при вакцинации от коронавируса. Об упрощенном способе получения QR-кода жителям столицы рассказал оперштаб по борьбе с COVID-19 в Telegram-канале.

Уточняется, что цифровой пропуск горожанам отправят на телефон после введения второго компонента вакцины. Номер СНИЛС позволит без ошибок получить QR-код на федеральных ресурсах.

Необходимо проверять личную информацию, такую как ФИО, номер паспорта и год рождения. Также на оформленный QR-код будут присылать СМС об отрицательном результате ПЦР-теста, отметили в оперштабе.

С 28 июня в заведения общественного питания в Москве можно попасть только по QR-коду, который доказывает, что человек либо недавно переболел, либо вакцинировался, либо сдал ПЦР-тест и здоров. До 12 июля жителям и гостям столицы еще разрешено посещать без таких кодов летние веранды кафе, а также проходить в помещение ресторана, чтобы помыть руки.