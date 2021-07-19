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Стало известно о новых симптомах у болеющих COVID-19

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Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters
Вирусолог Нетесов сообщил о появлении новых симптомов у болеющих COVID-19

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета (НГУ) Сергей Нетесов раскрыл в беседе с «Известиями» новые симптомы у болеющих COVID-19.

По словам специалиста, мутировавший вирус в больших количествах быстрее размножается в организме. «Произошло повышение доли одних симптомов и снижение других», — отметил он.

Так, стало известно, что у пациентов участились желудочно-кишечные симптомы, нарушение обоняния и вкуса стало встречаться реже. Как считает эксперт, это произошло в связи с изменением у вируса строения рецептор-связывающего домена S-белка, а также его взаимодействия с клетками.

«Судя по всему, он стал лучше с ними связываться. Такие клетки есть и в легких, и на стенках сосудов, и в кишечнике. Весьма вероятно, что как раз из-за этого получилось смещение симптомов», — заключил Нетесов.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал об опасности штамма коронавируса «дельта плюс». К его особенностям ученый отнес высокую заразность и сложность в лечении. По словам специалиста, «эпидемический потенциал» этой мутации коронавируса неизвестен, кроме того, количество случаев заражения им в мире невелико. За поведением штамма необходимо следить, заключил ученый.

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