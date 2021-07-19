Вирусолог рассказал об опасности штамма «дельта плюс»

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал об опасности штамма коронавируса «дельта плюс». К его особенностям ученый отнес высокую заразность и сложность в лечении, сообщает URA.RU.

Специалист рассказал, что штамм «дельта плюс» не поддается лечению с помощью специальной терапии моноклональными антителами, которую применяют в небольшом числе клинических случаев. По мнению Аграновского, «эпидемический потенциал» этой мутации коронавируса неизвестен, кроме того, количество случаев заражения им в мире невелико. За поведением штамма необходимо следить, заключил ученый.

Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике УрФО Сергей Токарев согласился, что о «дельте плюс» известно мало информации. «Но исходя из тех данных, что нам удается получить от зарубежных коллег, можно сказать, что "дельта плюс" более опасен, так как еще легче передается. Если у штамма "дельта" индекс распространения в 2-3 раза выше уханьского, то у "дельта плюс", еще выше, поэтому меры предосторожности еще больше должны быть усилены», — подчеркнул он.

Токарев добавил, что в России пока не наблюдается чипирование геномов: в стране не формируются свои мутации вируса, которые могут оказаться еще опаснее индийских вариантов. «Мы даже не можем утверждать, что "дельта штамм" опаснее, так как опаснее может оказаться свой вариант мутации», — заявил эксперт.

Ранее инфекционист назвал индийский штамм коронавируса «более зловредным». Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович также подтвердила, что индийский штамм коронавирусной инфекции более заразен