Врачи оценили возможность заражения новым штаммом после выздоровления

Пациент, который перенес коронавирус, может заразиться новым штаммом сразу после выздоровления. Такую возможность оценила врач-инфекционист Светлана Ищенко, слова которой передает ТАСС.
По ее утверждению, это может произойти в связи с постоянной мутацией вируса.
«Человек защищен от одного штамма, но может заразиться другим сразу после выздоровления», — отметила специалист.
Она также добавила, что заболевание в таком случае может проходить в легкой форме. В свою очередь, врач-терапевт, пульмонолог, который работает с пациентами в красной зоне, Алексей Никишенков заявил, что риск повторного заражения высок у людей с иммунодефицитом.
Ранее инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 в стране осенью 2021 года. По его словам, в Россию пришел более заразный штамм «дельта плюс», но при этом люди забывают о рисках и не хотят делать прививку, чтобы защитить себя и своих близких.