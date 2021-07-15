Врачи оценили возможность заражения новым штаммом после выздоровления

Врачи заявили, что можно заразиться новым штаммом коронавируса сразу после выздоровления

Пациент, который перенес коронавирус, может заразиться новым штаммом сразу после выздоровления. Такую возможность оценила врач-инфекционист Светлана Ищенко, слова которой передает ТАСС.

Материалы по теме «Человек неконтролируемо сгорает» Новый штамм коронавируса все чаще поражает молодежь. К чему готовиться россиянам? «Ситуация очень тяжелая» Коронавирус мутирует. Почему для россиян вакцинация — единственный способ спасения?

По ее утверждению, это может произойти в связи с постоянной мутацией вируса.

«Человек защищен от одного штамма, но может заразиться другим сразу после выздоровления», — отметила специалист.

Она также добавила, что заболевание в таком случае может проходить в легкой форме. В свою очередь, врач-терапевт, пульмонолог, который работает с пациентами в красной зоне, Алексей Никишенков заявил, что риск повторного заражения высок у людей с иммунодефицитом.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 в стране осенью 2021 года. По его словам, в Россию пришел более заразный штамм «дельта плюс», но при этом люди забывают о рисках и не хотят делать прививку, чтобы защитить себя и своих близких.