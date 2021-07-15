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Врачи оценили возможность заражения новым штаммом после выздоровления

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Фото: Александр Поляков / Globallookpress.com
Врачи заявили, что можно заразиться новым штаммом коронавируса сразу после выздоровления

Пациент, который перенес коронавирус, может заразиться новым штаммом сразу после выздоровления. Такую возможность оценила врач-инфекционист Светлана Ищенко, слова которой передает ТАСС.

По ее утверждению, это может произойти в связи с постоянной мутацией вируса.

«Человек защищен от одного штамма, но может заразиться другим сразу после выздоровления», — отметила специалист.

Она также добавила, что заболевание в таком случае может проходить в легкой форме. В свою очередь, врач-терапевт, пульмонолог, который работает с пациентами в красной зоне, Алексей Никишенков заявил, что риск повторного заражения высок у людей с иммунодефицитом.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков спрогнозировал новый пик заболеваемости COVID-19 в стране осенью 2021 года. По его словам, в Россию пришел более заразный штамм «дельта плюс», но при этом люди забывают о рисках и не хотят делать прививку, чтобы защитить себя и своих близких.

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