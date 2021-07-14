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Мурашко назвал способ защиты от тяжелого течения коронавируса

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Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»
Михаил Мурашко назвал вакцинацию способом защиты от тяжелого течения коронавируса

Вакцина от коронавируса эффективно защищает от тяжелого течения заболевания. После вакцинации заболели не более 2,5 процента россиян. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы на практике видим, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19. После вакцинации заболели не более 2,5 процента граждан, большинство из них — в период формирования иммунитета, который длится 2–3 недели после второй прививки в зависимости от вакцины», — сказал Мурашко.

Также он добавил, что пока нет данных о том, какой уровень антител необходим для защиты организма от COVID-19. Это связано с мутацией коронавируса и появлением новых штаммов. Министр подчеркнул важность своевременной вакцинации вне зависимости от уровня антител.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что иммунитет у людей, которые переболели COVID-19, сохраняется в среднем шесть месяцев после инфекции. По истечении этого срока защита ослабевает.

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