Мурашко назвал срок сохранения устойчивого иммунитета у переболевших COVID-19

Глава Минздрава Мурашко заявил, что иммунитет после COVID-19 сохраняется шесть месяцев

Устойчивый гуморальный и клеточный иммунитет у людей, которые переболели COVID-19, сохраняется в среднем шесть месяцев после инфекции. Такой срок назвал глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью РИА Новости.

Как отметил министр здравоохранения, по истечении этого срока защита ослабевает.

«Эта рекомендация касается как тех, кто ранее сделал прививку, так и тех, кто переболел. После достижения коллективного иммунитета в нашей стране прививку достаточно будет делать в плановом режиме раз в год», — уточнил глава Минздрава.

Ранее Мурашко заявил, что отрицательного влияния российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на течение беременности и развитие потомства не выявлено. По его словам, беременных пациенток, которые находятся в группе риска тяжелого течения COVID-19, лучше всего прививать с 22-й недели беременности.

