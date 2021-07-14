В Минздраве рассказали о влиянии «Спутника V» на беременных

Отрицательного влияния вакцины от коронавируса «Спутник V» на течение беременности и развитие потомства не выявлено. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
Глава Минздрава отметил, что беременных пациенток, находящихся в группе риска тяжелого течения COVID-19, лучше всего прививать с 22-й недели беременности.
Также он объяснил, как влияет препарат на репродуктивную функцию у людей.
«Научные исследования подтверждают, что вакцинация против COVID-19 не влияет на репродуктивную функцию», — заявил Мурашко.
Ранее в России подали заявку на регистрацию еще одной вакцины против COVID-19 — китайского препарата V-01. Вакцина от коронавируса компании Livzon Mabpharm Inc в Китае еще не зарегистрирована, так как она проходит вторую фазу клинических испытаний.