Минздрав сравнил процедуру вакцинации от COVID-19 и гриппа

Глава Минздрава Мурашко заявил, что процессы вакцинации от COVID-19 и гриппа не отличаются

Процедура вакцинации от COVID-19 ничем не отличается от процедуры прививки от гриппа. Их сравнил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью РИА Новости.

По его словам, в обоих случаях медик должен дать пациенту памятку, в котором содержится информация о действиях в случае появления кратковременных реакций на прививку. Кроме того, врачу следует сказать, чего стоит избегать после процедуры.

Ранее в Роспотребнадзоре подготовили рекомендации по вакцинации от гриппа. В соответствии с постановлением ведомства, прививку нужно сделать не ранее чем через месяц после вакцинации от коронавируса. Кроме того, охватить вакцинацией необходимо не менее 60 процентов от численности населения каждого субъекта федерации, а также минимум 75 процентов граждан из групп риска.