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Названо число возможных повторных заражений COVID-19

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Фото: Pixabay

Вирусолог, руководитель Международного научно-образовательного центра биологической безопасности Дальневосточного федерального университета, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова, профессор Михаил Щелканов назвал число возможных повторных заражений COVID-19. По его мнению, если не соблюдать меры безопасности, то есть риск переболеть коронавирусом неограниченное количество раз, сообщает URA.RU.

Щелканов заявил, что число повторных заражений коронавирусом зависит от образа жизни самого человека. «Если продолжать участвовать в массовых шумных тусовках, не соблюдать социальную дистанцию, не носить маски, вирус рано или поздно попадет», — подчеркнул он. По мнению вирусолога, наличие антител после болезни или прохождение вакцинации не защищает от повторного заражения, поскольку это «не противогаз и не костюм противохимической защиты».

По мнению врача-эпидемиолога Эдуарда Шункова, COVID-19 может стать неким аналогом гриппа: цикл заражений будет продолжаться до тех пор, пока иммунитет не выстроит полную защиту. Медик напомнил, что коронавирус принадлежит группе острых респираторных вирусных инфекций. Таким заболеваниям свойственна сезонность, а иммунитет к ним недолговечен.

«Например, к гриппу он составляет год, поэтому мы прививаемся один раз в год, перед началом эпидсезона, однако семейство коронавирусов циркулирует в среде всегда», — объяснил Шунков. Врач добавил, что если вакцинация обеспечит высокий титр антител, то его хватит на долгое время, в течение которого пациент не заболеет COVID-19.

Ранее ученый оценил число переболевших коронавирусом более одного раза. По его мнению, большинство пациентов перенесли COVID-19 дважды или больше только на словах или диагностировали заболевание самостоятельно.

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