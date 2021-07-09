Бизнес-омбудсмен предложил выдавать россиянам QR-коды после первой дозы вакцины

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил выдавать россиянами QR-коды уже после первой дозы вакцины. Заявление приводит ТАСС со ссылкой на его пресс-службу.

«Сегодня большинство медиков и биологов солидарны: для обеспечения надежной защиты популяции и выработки массового иммунитета к вирусу достаточно одного компонента вакцины. Вторая доза только закрепляет результат», — отметил бизнес-омбудсмен.

Титов добавил, что для поощрения вакцинации требуется незамедлительный эффект «здесь и сейчас», а не через три недели, когда «что-нибудь еще запретят или, наоборот, вновь все разрешат». По мнению уполномоченного, такая мера позволит спасти ресторанный и гостиничный бизнес, даст возможность избежать длительных простоев и снижения числа клиентов, а граждане смогут поехать в долгожданный отпуск, провести время с близкими или поправить здоровье после непростого года пандемии.

Бизнес-омбудсмен также предложил ввести на российский рынок все зарубежные вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения.

Новые ограничения по COVID-19 начали действовать в Москве с 28 июня. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Теперь вход в рестораны осуществляется только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавируса. Горожане могут получить его после получения обоих компонентов прививки на сайте госуслуг, при этом бумажные справки принимать не будут.

