Власти Москвы опровергли сообщения о рекордных потерях ресторанов из-за QR-кодов

Вице-мэр Москвы Владимир Ефимов опроверг информацию о рекордных потерях ресторанного бизнеса в столице из-за ввода QR-кодов для посещения заведений. Его слова приводит РБК.

Ефимов отметил, что в первый день работы «антиковидного» режима, 28 июня, в ресторанах их выручка снизилась на 23,65 процента и составила 641,1 миллиона рублей. Неделей ранее она составляла 839,7 миллиона. 29 июня выручка общепита повысилась до 685,7 миллиона рублей против 858,8 миллиона на прошлой неделе. Снижение составило 20,2 процента.

Как сами рестораторы заявили в беседе с РБК, несмотря на пока открытые для посещения веранды ресторанов и кафе, выручка заведений существенно снизилась. «Гостей с веранд смыло ливнем, а в залы ресторанов почти никто не пришел. В итоге мы имеем падение выручки в заведениях с верандами на 50 процентов, в ресторанах без веранд — до 95 процентов», — посетовал управляющий партнер и гендиректор Ginza Project Moscow Максим Ползиков.

Новые ограничения по COVID-19 начали действовать в Москве с понедельника, 28 июня. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Теперь вход в рестораны осуществляется только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавируса. Горожане могут получить его после получения обоих компонентов прививки на сайте госуслуг, при этом бумажные справки принимать не будут.