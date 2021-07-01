Названо неожиданное последствие введения QR-кодов для посещения ресторанов

Введение в Москве QR-кодов для посещения ресторанов может привести к росту доли свободных помещений в торговых центрах (ТЦ). Это неожиданное последствие назвали «Коммерсанту» консультанты рынка недвижимости. Они ожидают, что вакантность в столичных торгцентрах к концу 2021 года вырастет до 10–14 процентов, то есть до максимального за последние пять лет уровня.

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Рост доли пустующих площадей в ТЦ до 10 процентов к концу года предрекли в консалтинговой компании CBRE. В Knight Frank ожидают рост свободных помещений до 12–14 процентов. Одна из причин — ограничения, введенные столичными властями в отношении рестораторов на фоне возросшего уровня заболеваемости коронавирусом. Партнер Colliers Анна Никандрова прогнозирует приостановку работы ресторанов во избежание операционных убытков.

Кафе в ТЦ не имеют веранд, которые еще можно посещать без QR-кодов или с отрицательным тестом ПЦР. Поэтому заведения в торгцентрах потеряли больше клиентов, чем рестораны, расположенные на первых этажах зданий, указывают эксперты. Речь идет о снижении числа посетителей на 90 процентов.

Чтобы сохранить арендаторов, владельцы недвижимости вынуждены будут предложить им скидки, полагают участники рынка. Бизнес-омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов заявил изданию, что если собственник ТЦ не освобождает от арендной платы на месяц, то точку нужно закрывать.

Новые ограничения по COVID-19 начали действовать в Москве с понедельника, 28 июня. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Теперь вход в рестораны возможен только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию от коронавируса. Горожане могут получить его после прививки на сайте госуслуг, при этом бумажные справки принимать не будут.

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