Мужчина домогался туристки в торговом центре и пошел под суд

Житель Сингапура, который сексуально домогался туристки в торговом центре, приговорен судом к двум с половиной годам тюремного заключения. Об этом пишет Yahoo News.

23 ноября 2019 года 27-летняя туристка из Таиланда, чье имя не разглашается, отправилась с друзьями в торговый комплекс Golden Mile в Сингапуре, чтобы пообедать в ресторане. Около семи часов утра группа тайцев покинула здание, и девушка потеряла их из виду.

25-летний Тан И Хонг (Tan Ee Hong), работавший продавцом в этом же торговом центре, заметил потерявшуюся туристку и обманом предложил ей зайти в его магазин. Девушка согласилась, так как думала, что там могут быть ее друзья, но не найдя их решила уйти. Тогда Тан побежал за иностранкой в лифт и там напал на нее.

Девушка пыталась сопротивляться и звать на помощь — Тан вытащил ее к ближайшему лестничному пролету и загнал в угол, выхватив мобильный телефон, чтобы она не смогла никому позвонить. Случайная пара, выходившая из лифта, заметила разбросанные вещи и услышала плач пострадавшей.

Выйдя на лестницу, они обнаружили девушку, которая просила о помощи, и Тана, от которого пахло алкоголем. Туристке помогли обратиться в полицию и доехать до больницы, где ей была оказана медицинская помощь.

Тану было предъявлено обвинение в сексуальных домогательствах с отягчающими обстоятельствами — в его крови нашли следы алкоголя. Он был приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения и трем ударам тростью.

Ранее в марте сообщалось о туристке, которая подверглась изнасилованию в отпуске в Австралии и семь лет умалчивала о случившемся. Девушка объяснила, что молчала все это время, потому что пыталась «притвориться, что этого не было».