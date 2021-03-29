Мужчина изнасиловал подростка на популярном пляжном курорте и угодил в тюрьму

Мужчина изнасиловал подростка в ночном клубе популярного пляжного курорта и угодил в тюрьму. Об этом сообщает Mirror.

Инцидент произошел в июле 2017 года в регионе Коста-дель-Соль, испанской провинции Малага, однако приговор был вынесен ему только спустя четыре года. Мужчина, имя которого не раскрывается, проследовал за британской туристкой в кабинку туалета ночного клуба, где надругался над девушкой.

Пострадавшая подала заявление в полицию. С помощью камер наружного наблюдения и показаниям очевидцев следователям удалось опознать насильника. На допросе мужчина утверждал, что девушка сама схватила его за руку и умоляла о сексе в уборной.

Городской суд Малаги 29 марта признал вину мужчины в изнасиловании британской туристки. Он должен отбыть тюремное заключение сроком на шесть лет и выплатить компенсацию пострадавшей стороне в размере 12,8 тысячи фунтов стерлингов (около 1,3 миллиона рублей).

В январе 2020 года сообщалось об охраннике отеля в Коста-Рике, который убил туристку в ее день рождения. Мужчину приговорили к 16 годам тюремного заключения.