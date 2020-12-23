Российскую туристку изнасиловали в Турции

На турецком курорте Алания изнасиловали и ограбили российскую туристку. Об этом сообщает Hurriet.

По данным газеты, нападение было совершено вечером 18 декабря в районе Секи. Мужчина набросился на иностранку на улице и, приставив ей нож к горлу, совершил насильственные действия, а затем отобрал у своей жертвы сумку с телефоном и скрылся.

Через несколько дней после того, как россиянка обратилась в полицию, подозреваемого задержали. Им оказался 22-летний местный житель. Отмечается, что полицейские остановили насильника на дороге — он ехал на том же автомобиле, что и в день совершения преступления. Суд принял решение об аресте мужчины, сейчас он находится в тюрьме.

В сентябре сообщалось, что в одном из пятизвездочных отелей турецкой Антальи изнасиловали российскую школьницу, приехавшую на отдых с семьей. 15-летняя девушка обвинила в совершении преступления официанта, зашедшего к ней в номер.