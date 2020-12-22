Россияне описали отдых в Турции во время пандемии фразой «знали бы — не поехали»

Россияне, прилетевшие на зимовку в Турцию во время пандемии коронавируса, пожаловались на действующие ограничения и описали отдых фразой «знали бы — не поехали». Об этом сообщается в блоге про Турцию на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по информации авторов публикации, многие туристы из России разочаровались поездкой из-за комендантского часа, несмотря на то, что он не распространяется на туристов.

«Во-первых, речь идет о пакетных туристах. Наличие туристического ВНЖ (а именно его получили все желающие пересидеть смутные времена на берегу моря), накладывает на иностранцев те же обязанности, что и на граждан. Во-вторых, даже при наличии разрешения гулять туристам по пустым улицам некуда и незачем. В-третьих, большинство отелей сейчас закрыты, ведь зима — время не пакетных, а самостоятельных туристов», — поясняется в заметке.

Некоторые россияне пожалели о том, что покинули родину ради зимы в Турции, поскольку лишились возможности наслаждаться развлечениями. «Знали бы — не приезжали. На родине столько зимних развлечений! А здесь приходится сидеть дома. Теперь еще и счета за отопление выросли — ведь всю субботу и воскресенье мы проводим в четырех стенах», — высказались путешественники.

Вдобавок особое недовольство у большинства отечественных туристов вызывает отсутствие возможности весело и шумно встретить Новый год. «Здесь любителей повеселиться в новогоднюю ночь ждет разочарование. Власти уже разослали по отелям предупреждение о недопустимости проведения масштабных празднований», — уточнили авторы статьи, заметив, что спа, хамам и бассейны в отелях также теперь закрыты.

Ранее российская туристка, отдохнувшая в Турции в декабре, показала реальную обстановку на курортах страны при новых ограничениях на фоне пандемии коронавируса. Женщина поделилась, что ее путешествие началось с посещения Стамбула, который оказался «совершенно пустым» и немноголюдным.