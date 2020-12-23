Россиянка усвоила урок от «беспощадно щедрого» турка и поделилась опытом

Российская туристка, отдохнувшая в Турции, рассказала, как местный житель помог ей выявить истинную составляющую «бессмысленной и беспощадной восточной щедрости» и усвоить важный урок. Своим опытом она поделилась в блоге на платформе «Яндекс Дзен».

Путешественница уточнила, что описываемые ею события произошли в 2007 году в курортном городе Мармарис, куда она отправилась в отпуск вместе с подругой.

Так, в один из дней девушки познакомились с турком Мустафой, которому на вид было около 50 лет. Он пригласил их отдохнуть на террасе отеля, представившись его владельцем, угостил их напитками, а затем показал территорию гостиницы якобы для сотрудничества, так как автор материала упомянула, что работает в сфере туризма.

«Под конец нашей "экскурсии" дяденька буквально насильно всучил мне золотую цепочку с подвеской, кожаную куртку с меховым воротником а-ля "меня зовут Анжела" и огромный мешок халвы с лукумом. Мол, в знак нашей чистейшей дружбы, для него это все — пыль и тлен, знак восточного гостеприимства и прочее», — рассказала она, добавив, что тем же вечером Мустафа позвал ее на «деловой ужин».

Блогерша подчеркнула, что настойчиво отказывалась от подарков, однако, в конце концов, «плюнула» и забрала пакеты, при этом на вечернюю встречу с турком она не пошла.

На следующее утро ее разбудили сотрудники отеля, сообщив, что некий мужчина требует вернуть его личные вещи — им оказался Мустафа, который попросил отдать обратно все врученные накануне подарки. «Краем глаза я видела, что дяденька сидит в лобби, но даже смотреть в его сторону не стала. Просто оставила пакеты у стойки, развернулась и пошла обратно в номер», — заключила она.

13 декабря сообщалось, что российский турист, отправившийся в отпуск в Турцию, рассказал о том, как ему удалось пресечь наглые ухаживания и флирт хозяина местного отеля с его женой. Путешественник посоветовал супруге вести себя определенным образом, чтобы указать турку на неприемлемость его поведения.