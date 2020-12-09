Россиянка прожила десятилетие замужем за турком и поделилась опытом

Россиянка, вышедшая замуж за турка и прожившая с ним в браке десять лет, поделилась опытом и подробностями жизни в другой стране. Свои наблюдения она опубликовала в блоге на платформе «Яндекс. Дзен».

В частности, блогерша рассказала о необычной новогодней традиции в Турции — там принято дарить на праздники качественную и недорогую одежду. Но дело в том, что зачастую родственники и друзья дарят то, что уже есть, или не угадывают с размером и фасоном вещи.

«Так что сразу после новогодней ночи, 1 января, мы с мужем просматриваем, что из подаренной одежды нам пригодится, а что — нет. Пакуем ненужное и едем в ТЦ — менять», — отметила она, подчеркнув, что аналогично поступают все остальные турки и «никто ни на кого не в обиде».

Также россиянка пожаловалась на низкое качество образования в Турции и его высокую стоимость. По ее словам, платить приходится практически за все — специальную школьную форму, спортивную форму, технику и необходимые принадлежности.

Согласно подсчетам женщины, в год на это уходит около трех тысяч долларов (228 тысяч рублей). «Не каждая турецкая семья может себе позволить потратить на обучение ребенка такую сумму денег», — заключила она.

25 сентября сообщалось, что российская туристка, отдохнувшая в Турции вместе с подругой, удивилась поведению местных мужчин по отношению к русским женщинам. По ее словам, на территории этой страны «остаться без мужского внимания невозможно». Так, пока они с попутчицей были на прогулке на катере, капитан активно предлагал им индивидуальную вечернюю экскурсию.