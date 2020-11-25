Россиянкам указали на признак серьезности намерений мужчин в Турции

Россиянкам, которые собираются выйти замуж за жителей Турции, необходимо учитывать особенности их поведения, чтобы распознать верные признаки серьезного к себе отношения. Об этом говорится в блоге «Курорты Турции» на платформе «Яндекс. Дзен».

По словам автора поста, если турок настроен на брак, он будет ухаживать за женщиной внимательно и красиво.

«В Турции не принято затягивать роман надолго. Поэтому если все серьезно, вас очень быстро познакомят с родителями, а там уже и свадьба не за горами», — указано в тексте. В обратной ситуации россиянка может быть уверенной в том, что турок «просто играет».

Кроме того, отмечает блогер, русской девушке следует учитывать, что, выходя замуж в Турции, «она выходит замуж за всю семью мужа», включая не только родителей и детей, но и всех дальних родственников, с которыми важно поддерживать связь, регулярно созваниваться и наведываться в гости.

«Для русских девушек важно вовремя адаптироваться, влиться в семью. Иначе счастья не получится», — заключил автор.

11 ноября россиянки сравнили модели поведения жителей российских, турецких и абхазских курортов и поделились своими впечатлениями. Так, по мнению одной из путешественниц, переехавшей в Сочи, люди в этом городе довольно улыбчивые и доброжелательные.