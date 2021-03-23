Туристка подверглась изнасилованию в отпуске и семь лет умалчивала о случившемся

Туристка подверглась изнасилованию в отпуске в Австралии и семь лет умалчивала о случившемся. Об этом пишет Daily Mail.

28-летняя британка Софи Дэвис (Sophie Davis) рассказала изданию, как семь лет назад во время ее двухмесячного путешествия над ней надругался незнакомец в общежитии. Девушка объяснила, что молчала о произошедшем все это время, поскольку пыталась «притвориться, что этого не было».

Несмотря на свое решение, Дэвис страдала посттравматическим стрессовым расстройством, тревожностью и паническими атаками.

«Я испугалась. Будучи за тысячу миль от дома одна, я чувствовала, что не могу никому рассказать о произошедшем, даже своему лучшему другу или парню. Мне казалось, что мне либо не поверят, либо я не получу необходимой поддержки. Поэтому я решила держать это в секрете», — поделилась путешественница.

Дэвис замкнулась в себе, перестала путешествовать, работать, потеряла друзей. В первые годы после инцидента девушка не хотела выходить из дома и чувствовала себя уязвимой.

В январе прошлого года она наткнулась на статью одной женщины, которая пережила подобный опыт. Это помогло британке найти в себе силы и справиться с болезненными воспоминаниями. Путешественница поделилась личной историей в своем блоге и в Instagram-аккаунте, а также начала работать с кампанией It Still Matters, которая оказывает поддержку жертвам насилия.

«Я хочу, чтобы другие пострадавшие, которые боятся рассказать правду, знали, что в конце тоннеля есть свет — если бы кто-то сказал мне это семь лет назад, это сильно бы повлияло на мое психическое восстановление», — заявила Дэвис.

Ранее в марте сообщалось о туристке из Алабамы, которая была изнасилована во время отпуска. Девушка отдыхала с друзьями в Форт-Лодердейле, после вечеринки она вызвала такси и по ошибке села не в ту машину. Водитель увез пассажирку в другом направлении и изнасиловал ее.