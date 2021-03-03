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Туристка посочувствовала мигрантам и стала жертвой группового изнасилования

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Фото: Globallookpress.com

Туристка из Ирландии подверглась групповому изнасилованию на Канарских островах после того, как завела разговор с мигрантами и посочувствовала их тяжелому положению. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в парке Агуа Ла Перра на острове Гран-Канария.

Известно, что четверо мужчин в возрасте от 18 до 35 лет прибыли на испанский курорт из Северной Африки и получили жилье, находившееся в ведении Красного Креста, однако затем были выгнаны за нарушение правил, после чего разбили лагерь прямо в парке.

Прогуливавшаяся по его территории 36-летняя ирландка остановилась рядом с приезжими и поинтересовалась, может ли она чем-либо им помочь, но «в течение нескольких секунд» подверглась нападению.

В результате всех четверых подозреваемых задержали, результаты медицинского осмотра жертвы были также переданы в полицию. Предполагается, что каждому из них будет предъявлено обвинение в групповом изнасиловании.

В сентябре прошлого года юная британская туристка рассказала в суде о групповом изнасиловании, которому она и ее подруга подверглись во время отпуска в Италии. Как уточнила 15-летняя пострадавшая, инцидент случился во время вечеринки на вилле в небольшом городе Пистиччи. По ее словам, нападавшие били их кулаками, прежде чем надругаться.

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