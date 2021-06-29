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В Пензе загорелся торговый центр

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Фото: ALEXANDER FEDOROV / Reuters

В Пензе загорелся трехэтажный торговый центр «Триумф». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

По данных экстренных служб, происходит горение мансардного этажа и кровли здания. В 06:48 мск была объявлена локализация пожара на площади 2 тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в Москве загорелось здание МВД России на Житной улице. Видео происшествия было опубликовано в сети. На кадрах видно несколько пожарных машин, которые стоят у здания. По информации источника ТАСС, возгорание произошло на шестом этаже, в серверной комнате. Всех людей из здания успешно эвакуировали.

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