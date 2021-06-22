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В Москве загорелось здание МВД

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Здание МВД России загорелось на Житной улице в Москве. Видео происшествия опубликовано в Telegram-канале «Новости Москвы».

На кадрах видно несколько пожарных машин, которые стоят у здания. По информации источника ТАСС, возгорание произошло на шестом этаже, в серверной комнате. Всех людей из здания эвакуировали. На данный момент пожар локализован, его площадь устанавливается.

21 июня в центре Москвы загорелось здание Академии Вооруженных сил России имени М.В. Фрунзе. Возгорание произошло на втором этаже. Позже пожар был потушен. Учащихся в момент происшествия в здании академии не было.

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