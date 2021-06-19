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Раскрыта предварительная причина пожара на складе пиротехники в Москве

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Причиной пожара на складе пиротехники в Москве, по предварительным данным, стало замыкание электросети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, в данный момент также рассматриваются и другие версии произошедшего.

Ранее сообщалось, что трое пожарных и один сотрудник склада пиротехники пострадали при возгорании на Лужнецкой набережной. Заместитель мэра столицы Петр Бирюков также рассказал, что на горящем складе в районе стадиона «Лужники» находилось 15 тонн взрывчатых веществ в виде пиротехники.

Возгорание в московском складе произошло днем в субботу, 19 июня. Огонь с горящего склада перекинулся на соседнее здание. Как сообщили в экстренных службах, прозвучало не менее 100 хлопков. По словам очевидцев, в течение 20 минут были слышны салюты, в потом произошел сильный взрыв.

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