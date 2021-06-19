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Стало известно о пострадавших от взрывов на складе пиротехники у «Лужников»

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Фото: скриншот видео в Telegram-канале «BBC News | Русская служба»

Трое пожарных и один сотрудник склада пиротехники пострадали при возгорании на Лужнецкой набережной. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, передает ТАСС.

По его словам, на горящем складе в районе стадиона «Лужники» находилось 15 тонн взрывчатых веществ в виде пиротехники.

Взрывы на территории склада прекратились. Огонь локализован на площади 500 квадратных метров.

Возгорание в складе пиротехники на Лужнецкой набережной произошло днем в субботу, 19 июня. Огонь с горящего склада пиротехники перекинулся на соседнее здание.
Как сообщили в экстренных службах, прозвучало не менее 100 хлопков.


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