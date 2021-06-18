В ЛНР на газопроводе произошел взрыв

Взрыв произошел на газопроводе в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает «Луганский информационный центр».

Взрыв случился в ночь на 18 июня в Луганске, после чего возникло сильное возгорание. Более 40 объектов остались без газоснабжения, в том числе 20 жилых домов.

К утру пламя удалось погасить. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов, причина взрыва устанавливается. Место происшествия оцеплено.

О пострадавших не сообщается.

В феврале в Луганске произошел взрыв на газораспределительном узле.