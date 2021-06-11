Власти Донбасса заявили о смене инвестора на промышленных предприятиях

Власти самопровозглашенных республик Донбасса заявили о смене инвестора на ключевых промышленных предприятиях. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщило «Донецкое агентство новостей».

«В связи со сложной ситуацией на промышленных комплексах, переданных республиками в управление ЗАО "Внешторгсервис", где задолженность по заработным платам приобрела хронический характер, перед руководством республик встал вопрос о поиске нового инвестора», — сказано в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР.

По их словам, уже завершены переговоры с представителями инвестиционной группы, «которая обеспечит финансирование и развитие металлургических и коксохимических предприятий».

«Решение накопившихся экономических проблем на предприятиях ДНР возьмет на себя российский предприниматель Евгений Юрченко. Первым делом, согласно имеющимся договоренностям, Юрченко должен решить проблему задержек зарплат. До конца этого года все долги, в том числе юридическим лицам, должны быть ликвидированы», — сообщили в пресс-службе главы ДНР Дениса Пушилина.

Юрченко в 2009-2010 годах был гендиректором «Связьинвеста», в 2018-м занимал пост врио заместителя губернатора Воронежской области. С 2016 года он является членом совета директоров «Объединенной авиастроительной корпорации».

В начале июня сотрудники «Алчевского металлургического комбината» вышли на акцию протеста. Они заявили, что ЗАО «Внешторгсервис» беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко пять месяцев не выплачивает им зарплату.

В прошлом году сообщалось о долгах по зарплате перед шахтерами ЛНР.