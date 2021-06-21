Здание военной академии загорелось в центре Москвы

Пожар начался в здании Академии Вооруженных сил России имени М.В. Фрунзе в центре Москвы. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

Возгорание произошло на втором этаже, уточняет издание. Сначала из здания валил густой черный дым, а потом сменился на белый.

О пострадавших не сообщается.

19 июня в районе парка Горького в Москве произошли взрывы и пожар. Огонь с горящего склада перекинулся на соседнее здание. Как сообщили в экстренных службах, прозвучало не менее 100 хлопков. По словам очевидцев, в течение 20 минут были слышны салюты, в потом произошел сильный взрыв.