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Пострадавшая при пожаре в рязанской больнице пациентка умерла

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Фото: РИА Новости

Пациентка, пострадавшая в результате пожара в реанимации областной клинической больницы в Рязани, умерла. Об этом сообщает ТАСС.

«61-летняя пациентка скончалась, она была одной из самых тяжелых пациентов ОКБ имени Семашко с коронавирусом, находилась на ИВЛ», — сообщили в оперштабе региона.

Ранее в больнице в реанимационном отделении загорелся аппарат ИВЛ иностранного производства. Сообщение о пожаре поступило 9 июня в 03:36, в 04:19 огонь ликвидировали. В результате пожара три человека погибли. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Власти Рязанской области планируют наградить пострадавших медсестер областной больницы имени Семашко, которые пытались самостоятельно потушить пожар в реанимационном отделении.

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