Спасавшую пациентов в Рязани медсестру с сильными ожогами перевезли в Москву

27-летнюю медсестру, пострадавшую при пожаре в рязанской больнице и спасавшую пациентов, эвакуировали с сильными ожогами вертолетом санитарной авиации в московский ожоговый центр имени Вишневского. Об этом сообщило правительство региона, передает РИА Новости.

Медсестра пострадала больше остальных, получив ожоги первой и второй степени. Она находилась в палате, где произошло возгорание аппарата ИВЛ, первой начала тушить пожар и пыталась реанимировать пациента. Ее состояние стабильно тяжелое. Было принято решение о переводе ее на лечение в Москву.

О пожаре в реанимации стало известно 9 июня. В результате пожара погибли три человека — они отравились угарным газом. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). По словам губернатора Рязанской области Николая Любимова, причиной пожара в реанимационном отделении областной больницы имени Семашко в Рязани стал загоревшийся аппарат ИВЛ.

Семьи погибших получат компенсации в размере миллиона рублей.

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